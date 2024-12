Milence weiht seine ersten zwei Lkw-Ladeparks in Deutschland ein

Bei Milence handelt es sich um eine Art Ionity für Trucks. Das Unternehmen wurde von den Nutzfahrzeug-Konzernen Daimler Truck, Volvo Trucks und Traton mit den Marken MAN und Scania gegründet. Mit dem Ziel, europaweit 1.700 öffentliche Ladepunkte für Lkw und Reisebusse zu errichten. Erstes Zwischenziel sind 570 Ladepunkte verteilt über 70 Standorte bis Ende des kommenden Jahres. Und dafür muss Milence nun ordentlich Gas geben, wobei diese Formulierung zu elektrischen Lkw vielleicht nicht ganz passt. Denn bislang hat Milence überhaupt erst vier Ladeparks eröffnet – und zwar in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Schweden. Doch diese Woche nun feierte Milence gleich eine doppelte Deutschlandpremiere: Das Unternehmen hat Lkw-Ladeparks gleich an zwei Standorten entlang der Autobahn A9 eröffnet, und zwar in Vockerode und am Hermsdorfer Kreuz. Vockerode deckt dabei den Abschnitt der A9 zwischen Berlin und Leipzig ab. Und das Hermsdorfer Kreuz den Abschnitt zwischen Leipzig und Nürnberg. Wobei das Hermsdorfer Kreuz zugleich auch wegen der dort ebenfalls verlaufenden A4 als Verkehrsknoten zwischen Polen, Dresden und Frankfurt am Main gilt. Milence ist sich bewusst, dass über 30 Prozent des europäischen Straßengüterverkehrs durch Deutschland führen – und betrachtet die Bundesrepublik als einen seiner „wichtigen strategischen Eckpfeiler“. Und mit Daimler Truck und Traton kommen auch ganz nebenbei zwei der drei Eigentümer von Milence aus Deutschland. Und so hat Milence auch schon einige weitere Standorte ausfindig gemacht: Dabei handelt es sich um Lohfelden bei Kassel sowie um Koblenz, Himmelkron, Hüttenberg, Kirchberg an der Jagst und Recklinghausen.