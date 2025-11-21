Deutscher geht’s nicht: Ladestrom an der Tankstelle in bar zahlen

Ein Gemeinschaftsprojekt des Ladesoftware-Spezialisten Vaylens, den Kassenexperten von Huth Elektronik Systeme und der Mundorf Mineralölhandels GmbH will nun genau das ermöglichen – Ladestrom mit Bargeld bezahlen. Zumindest dann, wenn die Ladesäule an einer Tankstelle steht. Konkret haben Vaylens und Huth eine Lösung entwickelt, mit der die Lade-Software von Vaylens an die Kassensysteme von Huth angeschlossen wird. So können die Ladesäulen – genau wie Zapfsäulen für Benzin und Diesel – über die Kasse im Shop abgerechnet werden. Und das mit allen Zahlungsmitteln, die eine Tankstelle akzeptiert – egal ob Kreditkarte, die Tankkarte eines Dienstwagens, die Kundenkarte des Betreibers oder eben mit Bargeld.