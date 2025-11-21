Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 3:20 minInfrastruktur

Deutscher geht’s nicht: Ladestrom an der Tankstelle in bar zahlen

Strom an der Ladesäule zahlt man mit einer Ladekarte oder App – oder allerhöchstens mit einer Kredit- oder Girokarte, wenn an neuen Ladesäulen ein Lesegerät verbaut ist. So gut wie nie kann man den Ladestrom aber – wie Benzin und Diesel – mit Bargeld bezahlen. An zwei Tankstellen im Rhein-Sieg-Kreis geht das jetzt – und wir stellen die Lösung dahinter näher vor.

Von Jannis Hug
21.11.2025 - 17:14 Uhr

Ein Gemeinschaftsprojekt des Ladesoftware-Spezialisten Vaylens, den Kassenexperten von Huth Elektronik Systeme und der Mundorf Mineralölhandels GmbH will nun genau das ermöglichen – Ladestrom mit Bargeld bezahlen. Zumindest dann, wenn die Ladesäule an einer Tankstelle steht. Konkret haben Vaylens und Huth eine Lösung entwickelt, mit der die Lade-Software von Vaylens an die Kassensysteme von Huth angeschlossen wird. So können die Ladesäulen – genau wie Zapfsäulen für Benzin und Diesel – über die Kasse im Shop abgerechnet werden. Und das mit allen Zahlungsmitteln, die eine Tankstelle akzeptiert – egal ob Kreditkarte, die Tankkarte eines Dienstwagens, die Kundenkarte des Betreibers oder eben mit Bargeld.

