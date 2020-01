Eines der schwersten und stärksten E-Karts der Welt

Driftech Electric Racing hat einen Tesla-Antrieb in ein Gokart eingebaut. Es verfügt bei einem Gewicht von nur 450 Kilo über eine Leistung von 450 kW. Das kuriose Renn-Gefährt wurde auf einer Automesse in Australien gesichtet. Fahr-Aufnahmen gibt es aber leider noch nicht.

Aber auch die Stand-Aufnahmen des kuriosen Gefährts haben es in sich. Anders als bei Gokarts üblich sitzt der Fahrer nicht mittig, sondern in Fahrtrichtung leicht nach rechts verschoben. Links neben ihm sitzt das verkleinerte Batterie-Pack. Den Akku wie in einem Auto üblich unter den Insassen anzubringen, war bei dem flachen Renn-Kart nicht möglich, eine Montage hinter dem Fahrer hätte das Kart nicht nur deutlich länger gemacht, sondern auch zu einer ungünstigen Gewichtsverteilung geführt. Aber sehen Sie im Video selbst, was der Konstrukteur zu dem Tesla-Kart sagt:

