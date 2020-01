Teslas sollen mit Fußgängern reden: Elon Musk hat mit einem kurzen Video Pläne angekündigt, Tesla-Stromer über Außenlautsprecher mit Fußgängern „sprechen“ zu lassen. Wie genau und ab wann dies umgesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt.

Schon im Herbst hatte Musk angedeutet, dass er kein Freund künstlicher Motorgeräusche ist – er stellte sich eher meckernde Ziegen oder Furzgeräusche vor. Eine freundliche Sprach-Warnung scheint uns da deutlich zivilisierter…

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020