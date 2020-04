Ein 13-jähriger Junge, im Internet bekannt als „Tesla Kid Grünheide“, dokumentierte das Geschehen auf dem Gelände der künftigen Gigafactory von Tesla in Brandenburg via Drohne – bis die Polizei ihm ein Flugverbot erteilte. Nachdem sich Elon Musk auf Twitter einschaltete („Fine by me“), hat „Tesla Kid Grünheide“ nun die offizielle Genehmigung für seine Drohnenflüge erhalten.

