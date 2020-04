New Mobility Enterprise bringt Elektro-Van aus China nach Österreich

Das österreichische Unternehmen New Mobility Enterprise (NME GmbH) hat einen Batterie-elektrischen Transporter vorgestellt. Der NME Cargo Van soll zu aggressiven Preisen ab Juli in Österreich ausgeliefert werden.

Mit 5 Kubikmeter Laderaum, 950 kg Zuladung sowie 180 Kilometern „nutzbarer Reichweite“ will New Mobility Enterprise Kunden von dem neuen Modell überzeugen. Und natürlich mit dem Preis: Zur Markteinführung soll der NME Cargo Van inklusive Servicegutschein und dem österreichischen Elektromobilitätsbonus 21.500 Euro netto kosten. Alternativ beträgt die monatliche Leasingrate 199 Euro – hier wird dann die Anzahlung über den Elektromobilitätsbonus gedeckt. Der Elektromobilitätsbonus liegt derzeit bei 5.000 Euro, ohne Förderung würde das Modell also 26.500 Euro netto kosten. Die „1st Edition“ kann ab sofort kostenlos reserviert werden – zu einem möglichen Export gibt es keine Angaben.

Was NME in der Mitteilung nicht verrät: Bei dem Van handelt es sich nicht um eine Eigenentwicklung, sondern offenbar um ein Modell aus China. Auf der Website zeigt NME das Modell auffällig oft von der Seite. Nur auf einem Foto ist die Front zu sehen – was einen Abgleich ermöglicht. Bei dem Basis-Modell handelt es sich wohl um ein Fahrzeug, dass zwar das Logo von Dongfeng trägt, auf einem chinesischen Portal aber als Huazhong WH-Em13 angeboten wird. Optik und Abmessungen stimmen überein, lediglich die Zuladung ist auf chinesischen Seiten mit 730 Kilogramm statt der von NME genannten 950 Kilogramm angegeben.











Über die Zuladung, die Größe des Laderaums und die Abmessungen des Fahrzeugs hinaus hält sich NME in der Pressemitteilung und der Website mit weiteren technischen Daten zurück. Laut den Angaben aus China kommt die Batterie auf einen Energiegehalt von 45,6 kWh, der E-Motor auf eine Spitzenleistung von 75 kW und eine Dauerleistung von 40 kW. Das AC-Laden soll 12 Stunden dauern, das DC-Laden drei Stunden. Die chinesischen Daten sind aber mit Vorsicht zu genießen, da nicht klar ist, ob und wie NME den Cargo Van für Europa angepasst hat. So sprechen die Österreicher etwa von 90 km/h Höchstgeschwindigkeit, während es in China 110 km/h sind.

Auf eine Anfrage von electrive.net hat New Mobility Enterprise bislang nicht reagiert – somit können wir die technischen Daten leider nicht verifizieren. Sobald das Unternehmen antwortet, reichen wir diese nach.

nm-e.com, made-in-china.com (Infos Huazhong)