Hagebau Logistik stellt auf E-Flurförderzeuge um

Die Hagebau Logistik setzt in Zukunft komplett auf gemietete Flurförderzeuge von Jungheinrich. Die Logistiksparte der Hagebau Gruppe stellt damit sämtliche Dieselstapler außer Dienst und nutzt in Zukunft ausschließlich Elektrofahrzeuge.

An den fünf Standorten der Hagebau Logistik in Westerkappeln, Neumünster, Herten, Schleinitz und Burgau werden die bisher eingesetzten Flurförderzeuge verschiedener Fabrikate durch rund 200 Jungheinrich-Stapler ersetzt, wie der Stapler-Hersteller in einer Mitteilung schreibt. Um welches Modell bzw. welche Modelle es sich handelt wird nicht genannt, ebenso nicht wie die Kosten für die Umstellung.

Jungheinrich gibt an, dass die CO2-Emissionen eines Elektrostaplers rund 42 Prozent unter denen eines verbrennungsmotorischen Staplers gleicher Traglastklasse liegen. Damit könne Hagebau den ökologischen Fußabdruck seiner Staplerflotte „signifikant“ reduzieren. Auch die Kosten sollen wegen des Rental Fleet Managements sinken, da Überkapazitäten vermieden werden sollen.

Die Entscheidung auf eine Mietflotte zu setzen sei nach einer Analyse der bisherigen Flotte gefallen. „ Dabei wurden solche Fahrzeuge identifiziert, die bislang unausgelastet oder nicht entsprechend ihrer Ausstattung eingesetzt wurden“, so Jungheinrich. „Die Fahrzeuganzahl der Kernflotte konnte so um insgesamt 20 Prozent verringert werden.“ Bei saisonalen Bedarfsspitzen sollen zusätzliche Maschinen bereitgestellt werden. Umgekehrt sollen aber auch Fahrzeuge, die nicht benötigt werden, wieder abgezogen werden können.

