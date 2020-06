Großbritannien führt Elektro-Kennzeichen im Herbst ein

In Großbritannien werden ab Herbst dieses Jahres spezielle Kennzeichen für Elektroautos eingeführt. Diese sollen es lokalen Behörden erleichtern, Sonderregelungen für E-Autos zu erlassen.

Eine offizielle Konsultation zur Einführung von grünen Nummernschilder hatte die britische Regierung im Oktober 2019 gestartet. Nun ist die bevorstehende Einführung ab Herbst 2020 offiziell und auch das Design steht fest: Die Kennzeichen für E-Autos sind nicht komplett in grün gehalten, sondern verfügen lediglich auf der linken Seite über grünen Streifen – sowohl am vorderen weißen als auch hinteren gelben Nummernschild.

Möglich wird diese Form des E-Kennzeichens auch durch den Brexit: Der bisher links platzierte blaue Streifen für die EU-Kennzeichen entfällt künftig. Wie die Regierung mitteilt, soll die Nutzung des „grünen“ Kennzeichens aber nicht verpflichtend sein, Elektroautos können also auch mit einem regulären Kennzeichen zugelassen werden.

Die Regierung erhofft sich von dem Kennzeichen neben der einfacheren Gewährung von Vorteilen auch eine höhere Sichtbarkeit der sauberen Mobilität im Straßenverkehr. „Grüne Nummernschilder könnten eine Reihe von Anreizen für Fahrer freisetzen und das Bewusstsein für sauberere Fahrzeuge auf unseren Straßen stärken und den Menschen zeigen, dass eine umweltfreundlichere Transportzukunft in greifbarer Nähe liegt“, sagt der britische Verkehrsminister Grant Shapps.

Offen ist, welche Wirkung die grünen Nummernschilder in der Praxis entfalten. In London sind Elektroautos von der Congestion Charge (oft als City-Maut bezeichnet) ausgenommen. Kontrolliert wird das aber nicht mit der Farbe des Kennzeichens, sondern der Datenbank der Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) – so werden alle E-Autos erfasst, ob nun mit regulärem oder grünem Nummernschild.

motoringresearch.com, autoexpress.co.uk, gov.uk