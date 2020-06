Elektromobilität ist schwer in Mode

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter offenbar versucht, in ein Fachgeschäft für Elektromobilität in Würzburg einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterte der Täter jedoch an der Zugangstür und verschwand ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

polizei.bayern.de