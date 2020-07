Peinliche Panne bei Ionity

Fehlende Boden-Markierungen vor Ladesäulen sind ein Ärgernis. Dass die Beschriftung auch in die Hose gehen kann, beweist die neue Boden-Markierung am Autohof Nempitz. Anstatt sich an den sechs aufgebauten Ionity-Säulen zu orientieren, hat die mit den Malerarbeiten beauftragte Fachkraft wohl nur auf die üblichen Maße eines Stellplatzes geachtet.

Das Ergebnis: Die unglücklich aufgemalten Markierungen passen nicht wirklich zu den Säulen. Zur Ehrenrettung der Fachkraft sei erwähnt, dass die Säulen nicht im jeweils gleichen Abstand aufgebaut sind. Dennoch ist es ein Patzer mit Symbol-Charakter – zumal es direkt gegenüber an dem Tesla Supercharger keine Probleme mit den Markierungen gibt.

teslamag.de