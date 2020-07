ChargeIT Mobility startet App für Ad-Hoc-Laden

ChargeIT mobility hat sein Angebot um die App „charge it easy“ ergänzt, die ab sofort im Google PlayStore sowie im Apple App Store heruntergeladen werden kann. Die selbst entwickelte App ermöglicht den Nutzern, den Ladevorgang an einer Ladestation ohne vorherige Registrierung zu starten.

Die App enthält auch eine Anleitung zum Starten des Ladevorgangs per App oder RFID, wie ChargeIT Mobility in einer Mitteilung schreibt. Ohne Anmeldung wird der Ladevorgang dann per Kreditkarte abgerechnet. Laut den Machern wird derzeit noch an weiteren Zahlungsmöglichkeiten gearbeitet, Updates sollen dann über den jeweiligen App-Store verfügbar gemacht werden.

Zusätzlich zu der Möglichkeit des Ad-hoc-Ladens ohne Registrierung soll die App auch einen Login-Bereich für registrierte Nutzer bieten, hierfür ist aber ein Account bei einem Betreiber der ChargeIT erforderlich. Dort kann der Nutzer nicht nur alle Ladevorgänge einsehen, sondern auch eine RFID-Karte zur Identifikation an der Ladestation hinterlegen – dann lädt der Kunde nicht mehr zum Ad-hoc-Preis, sondern zu den Konditionen der Ladekarte.

Während die „charge it easy“-App in den Farben und dem Design von ChargeIT Mobility gehalten ist, soll es künftig für Anbieter auch die Möglichkeit geben, die App als White-Label-Lösung zu nutzen. Dabei kann der Kunde die Farben seines Corporate Designs sowie das eigene Logo in die App integrieren – und seinen Endkunden einen einheitlichen Auftritt bieten.

– ANZEIGE –









Die White-Label-Lösung dürfte das wichtigste Nutzungs-Szenario für die App werden, schließlich zählt das Unternehmen vor allem viele Stadtwerke zu seinem Kundenstamm – die meist keine eigene App entwickeln.

Die in Kitzingen ansässige ChargeIT mobility GmbH wurde 2010 gegründet, entwickelt intelligente Ladelösungen für E-Fahrzeuge und liefert IT-Backend-Anbieter eine Plattform für vernetzte E-Mobilität. Seit 2019 gehört das Unternehmen zu dem niederländischen Ladedienstleister Eneco eMobility.

Quelle: Info per E-Mail