Tesla plant Aktiensplit zum 31. August

Tesla hat einen Aktiensplit angekündigt. Aktionäre erhalten für je ein Papier vier weitere Anteilscheine als Dividende. Damit will Tesla das Problem beheben, dass die eigene Aktie zu teuer geworden sei. Die erste Reaktion der Börse: Die Aktie wurde noch teurer.

Der Firmenwert ändert sich durch den Aktiensplit nicht – da sich aber der Firmenwert auf deutlich mehr Aktien verteilt, verfügt jede Aktie nur über einen geringeren Anteil am Unternehmen. Damit ist die Aktie auch automatisch weniger wert.

Mit dem Aktiensplit will Tesla vor allem die Einstiegshürde in eine mögliche Investition senken, was wohl vor allem Kleinanleger betrifft. Großinvestoren, die ohnehin mit höheren Beträgen hantieren, wird der Aktiensplit kaum beeinflussen. Damit solle es mehr Angestellten und Investoren ermöglicht werden, Aktionär zu werden, wie Tesla erklärt. Wirksam werden soll das Verfahren am 31. August.

Konkret sollen alle bis zum 21. August eingetragenen Aktionäre bereits nach Handelsschluss am 28. August eine Dividende von vier zusätzlichen Stammaktien für jede gehaltene Aktie erhalten. Ab dem folgenden Montag, also dem 31. August, werden dann die angepassten Aktien gehandelt, wie Tesla mitteilt.

– ANZEIGE –









Die erste Reaktion der Börse: Der Preis der Aktie stieg weiter, im nachbörslichen Handel um rund sieben Prozent auf zwischenzeitlich 1.472 Dollar. Die Aussichten, dass das Kaufinteresse steigen könnte, ließ offenbar einige Investoren auf einen guten Deal hoffen.

Für Tesla ist es der erste Aktiensplit seit dem Börsengang 2010. Im Vergleich zu dem Ausgabekurs von 17 Dollar hat sich der Wert um den Faktor 86 erhöht. Gemessen am aktuellen Kurs würde der Wert einer Aktie nach dem Split bei rund 290 Dollar liegen.

manager-magazin.de, n-tv.de, tesla.com