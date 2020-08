Wurde da am Daten-Tarif gespart?

Eigentlich beherrscht der Porsche Taycan bereits Software-Updates übers Datennetz (Over The Air). Doch nun müssen Besitzer des Elektro-Porsche für ein Software-Update in die Werkstatt kommen – laut Porsche wegen der großen Datenmenge. Die Häme aus dem Tesla-Lager ist Porsche gewiss.

