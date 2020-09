Doppelte Reichweite für DAF CF Electric

DAF Trucks hat die Reichweite seines rein elektrischen Lkw CF Electric auf über 200 Kilometer verdoppelt. Da das Fahrzeug mit der neuen Batteriegeneration deutlich leichter ist, steigt auch die Nutzlast an.

Die Einführung einer neuen Batteriegeneration bedeutet auch eine Gewichtsreduzierung von 700 Kilogramm, was sich laut der Mitteilung des Herstellers direkt in einer höheren Nutzlast niederschlägt. Der CF Electric mit erweiterter Reichweite kommt in diesem Monat in den Handel und wird voraussichtlich ab Anfang 2021 ausgeliefert. Der E-Motor bleibt aber gleich: Der Antrieb leistet 210 kW und bringt ein maximales Drehmoment von 2.000 Nm auf.

Die Batterie kommt nun auf eine Brutto-Kapazität von 350 kWh, von denen 315 kWh nutzbar sind. Zuvor lag der Brutto-Energiegehalt bei 170 kWh. Die Abmessungen des Stromspeichers sind dabei laut DAF gleich geblieben. Der Akku wird zudem konditioniert, damit er in seinem optimalen Arbeitsfenster von 25 bis 40 Grad bleibt, was die Haltbarkeit und das konstante Leistungsniveau des Akkus unterstützt.

Eine entsprechende Ladestation vorausgesetzt soll der CF Electric über 500 Kilometer am Tag schaffen. Mit 250 kW Ladeleistung dauert der vollständige Ladevorgang laut dem Hersteller 75 Minuten. Wird die Batterie während des Be- oder Entlades der Nutzlast oder während einer Fahrerpause geladen, soll so die genannte tägliche Fahrstrecke möglich werden. Der CF Electric ist dabei nicht für den Langstreckenverkehr gedacht, sondern für städtische Gebiete optimiert – in der Logistik zur Versorgung von Supermärkten oder als Abfallsammelfahrzeug.

