Audi bringt im Q8 zwei Plug-in-Hybride

Audi präsentiert nun auch den Q8 mit Plug-in-Hybridantrieb und damit bereits das siebte PHEV-Modell, das seit Mitte 2019 neu auf den Markt kommt. Der Q8 wird als Teilzeitstromer in zwei Leistungsstufen angeboten.

Dabei übernimmt der Q8 im Grunde genommen die teilelektrischen Antriebe, die Audi bereits im Q7 anbietet – jedoch mit leicht anderen technischen Daten. Der Q8 55 TFSI e quattro kommt mit 280 kW (381 PS) Systemleistung und bis zu 47 Kilometer Elektro-Reichweite nach WLTP. Im Q7 sind es maximal 43 Kilometer.

Der stärkere Q8 60 TFSI e quattro erreicht 340 kW (462 PS) Systemleistung und kann im WLTP-Messverfahren bis zu 45 Kilometer weit rein elektrisch gefahren werden. Im Q7 liegt die Systemleistung dieser Version nur bei 335 kW. Der Antrieb selbst kommt aber auch im Porsche Cayenne und Cayenne Coupé zum Einsatz, ebenso im VW Touareg R. Der 280-kW-Version wird bei Porsche nicht und bei VW als Touareg eHybrid angeboten.

Alle der großen SUV-Modelle setzen auf den 3,0 Liter großen V6-Benziner. Dieser bringt es auf 250 kW Leistung und 450 Nm Drehmoment, die Abgase werden unter anderem über einen Otto-Partikelfilter gereinigt. Die Unterschiede ergeben sich ausschließlich über die Auslegung der E-Maschine mit 100 kW Leistung.













Die Batterie ist unter dem Kofferraum verbaut und kommt auf einen maximalen Energiegehalt von 17,8 kWh. Das sind 0,5 kWh mehr als bei der Batterie, mit der der Q7 TFSI e quattro 2019 in den Verkauf gestartet ist. Jetzt erhält auch der Q7 die neuere Batterie, die zudem 40 Kilogramm leichter ist.

Der neue große Plug-in-Hybrid startet in wenigen Tagen in Deutschland und weiteren europäischen Märkten in den Vorverkauf. Der Audi Q8 55 TFSI e quattro steht in Deutschland ab 75.351,26 Euro (inkl. 16% MwSt.) in der Preisliste. Dieses Modell wird mit einem Netto-Listenpreis von 64.957,98 Euro gerade so auf der Bafa-Liste der förderfähigen Fahrzeuge geführt, ist also mit bis zu 5.625 Euro förderfähig. Der Audi Q8 60 TFSI e quattro kostet ab 92.800 Euro Euro (inkl. 16% MwSt.) und ist nicht für den Umweltbonus qualifiziert.

audi-mediacenter.com