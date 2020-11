Jungfernflug: BMW kreiert E-Antrieb für Wingsuit-Piloten

Die Fly Unit des „Electrified Wingsuit by BMW i“ bilden zwei Carbon-Propeller mit einer für etwa fünf Minuten abrufbaren Gesamtleistung von 15 kW. Von der Idee eines Wingsuit-Flugs mit elektrischem Extra-Boost bis zur Premiere in den österreichischen Alpen vergingen rund drei Jahre. Die Ambition von Designworks und Salzmann war es, den elektrischen Doppelpropeller-Antrieb einschließlich Energiespeicher passgenau in die Vorderseite des Wingsuits zu integrieren. Ein wichtiger Bestandteil im Entwicklungsprogramm für das Projekt waren die Tests im Windkanal des Aerodynamischen Versuchszentrums der BMW Group in München.

