Voi nimmt 160 Millionen Dollar in dritter Finanzierungsrunde ein

Der E-Tretroller-Sharer Voi Technology hat seine Series-C-Finanzierungsrunde abgeschlossen. 160 Millionen US-Dollar konnte das schwedische Mobilitätsunternehmen einsammeln, um die Expansion des Unternehmens zu beschleunigen.

Mit dem eingenommenen Kapital – umgerechnet rund 133 Millionen Euro – sollen in Deutschland unter anderem Parkstationen für E-Scooter aufgebaut und Investitionen in Sicherheit und Nutzerkomfort getätigt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Dazu will das Unternehmen weiter an seinem Parkstationenmodell arbeiten, welches im Sommer zuerst in Stuttgart getestet wurde. Zudem soll ein neues, „Voiager 4“ genanntes Modell des E-Tretrollers entwickelt werden. Das Modell soll sich unter anderem durch hochwertige Bremsen, Signalgebung und Federung auszeichnen und länger haltbar sein.

Angeführt wird die Runde vom US-Investor Raine Growth, die neue Finanzierung beinhaltet laut Voi „erstmalig in der Branche eine durch Aktiva gesicherte Kreditlinie in signifikantem Ausmaß“. Zudem sollen sich die Bestandsinvestoren VNV Global, Balderton, Creandum Project A und Nordic Ninja ebenfalls an der C-Finanzierung beteiligt haben. Außerdem sei eine „Vielzahl weiterer Geldgeber“ hinzugekommen – Voi nennt in der Mitteilung etwa die Reederei Stena Sessan und den Gründern hinter Delivery Hero und Klarna.

„Wir freuen uns sehr, Raine Growth in der Voi-Familie willkommen zu heißen. Sie sind die starken Partner, die wir gesucht haben“, sagt Fredrik Hjelm, Mitgründer und CEO von Voi Technology. „Vor allem ihre große Branchenexpertise hat uns beeindruckt, nachdem sie mehr als ein Jahr für die Due Diligence aller Wettbewerber investiert haben.“ Jason Schretter, Partner bei Raine Growth, ergänzt: „Unsere Investition erfolgte, nachdem wir den großen Erfolg von Voi gesehen haben. Sie konnten bisher die meisten Lizenzmarktanteile in Europa und eine deutlich höhere Kapitaleffizienz als jeder andere Betreiber aufweisen.“

globenewswire.com