Nachdem Hyundai im Oktober einen ersten Ausblick auf sein bisher kleinstes E-Auto gewährt hatte, zeigt der koreanische Hersteller nun in einem rührenden Video, was der Mini-Stromer für Kinder dank seiner EAVC-Technologie (Emotion Adaptive Vehicle Control) wirklich drauf hat – im Einsatz in einem Kinderkrankenhaus in Barcelona.

hyundai.news