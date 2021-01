Elon Musk startet CO2-Wettbewerb

Elon Musk hat sich bekanntlich der Beschleunigung des Übergangs zur nachhaltigen Energie mit Elektroautos und erneuerbaren Energien verschrieben. Nun widmet sich Musk angesichts des voranschreitenden Klimawandels auch der Herausforderung, wie das bestehende CO2 aus der Atmosphäre entfernt und gebunden werden kann.

Er verspricht per Tweet ein Preisgeld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für die Entwicklung der besten „Carbon Capture“-Technologie, also des besten Verfahrens zur Bindung des Treibhausgases CO2. Details zum Wettbewerb will Musk in Kürze folgen lassen.

twitter.com