Benteler zeigt neuen Hochdruck-Wärmetauscher

Der Zulieferer Benteler hat ein effektives Kühlsystem für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Der Hochdruck-Wärmetauscher hat nur die Größe einer Zigarettenschachtel und soll die Batteriekühlung und Klimanlage koppeln – und so in einigen Situationen für eine effizientere Kühlleistung sorgen.

Der Hochdruck-Wärmetauscher soll laut der Mitteilung des Unternehmens einfach in den Klimaanlagenkreislauf des Fahrzeugs eingebaut werden. „Batteriekühlung und Klimaanlage auf diese Weise miteinander zu koppeln, erhöht die während des Ladevorgangs verfügbare Kühlleistung“, sagt Jens-Eike Jesau, der verantwortliche Entwickler bei Benteler. „Das verkürzt die Ladezeit der Batterie.“

Kürzere Ladezeiten seien ein Faktor bei breiter Akzeptanz von Elektroautos, so das Unternehmen. Die Ladeleistung (und damit verbunden die Dauer des Ladevorgangs) wird unter anderem von der Wärmeentwicklung der Batterie beim Schnellladen beschränkt. Der Hochdruck-Wärmetauscher soll einerseits ermöglichen, die Kühlleistung der Innenraum-Klimaanlage für die Batteriekühlung zu nutzen. Umgekehrt soll bei Bedarf auch Abwärme der Batterie zum Heizen des Fahrgastraums eingesetzt werden können.

Der Wärmetauscher nutzt CO2 als Kühlmittel, in dieser Funktion wird CO2 als R744 bezeichnet. Vor eintritt in den Kühler wird das Kältemittel verflüssigt. Dort verdampft es und nimmt die Abwärme des Batterieladevorgangs auf – das einfache und bekannte Prinzip eines Wärmetauschers. Mit der Hochdruck-Variante soll die Kühlleistung laut Benteler aber „erheblich höher“ ausfallen – genau beziffert wird die Kühlleistung in der Mitteilung aber nicht.

presseportal.de