IPT übernimmt „Primove“-Ladetechnologie von Bombardier

Die IPT Group hat von Bombardier die induktive Ladetechnologie „Primove“ übernommen. Zu der Holdinggesellschaft gehört IPT Technology, ein Hersteller von drahtlosen Lade- und Elektrifizierungslösungen für Industrie- und E-Mobilitätsanwendungen.

Wie IPT in einer Mitteilung angibt, wolle man mit der Übernahme vor allem das bestehende Produktportfolio ausbauen. IPT Technology bietet unter anderem kabellose Anwendungen in der Industrietechnik und hat nach eigenen Angaben eMobility-Lösungen für den Schwerlastbereich entwickelt. Angaben zu den finanziellen Details des Deals macht IPT in der Mitteilung nicht.

Primove wurde 2008 gestartet und hat induktive Ladelösungen für Busse und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt. In Deutschland wurde die Primove-Technologie unter anderem in einem Praxistest in Mannheim erprobt, 2018 nach der Betreiber RNV jedoch von einer weiteren Beschaffung Abstand.

„Jetzt, wo die globale Energiewende und die Umstellung auf Batterie-betriebene Fahrzeuge Fahrt aufnimmt, müssen wir unsere Produktentwicklung beschleunigen“ sagt Richard van den Dool, CEO und CCO bei IPT. „Unser Fokus wird sich von der Forschungs-, Konzept- und Prototypenphase auf die Entwicklung von Serienprodukten verlagern.“

Das Unternehmen erhofft sich zudem Synergien bei den bisherigen Angeboten: Primove habe sich auf den Leistungsbereich von 3 bis 22 kW für leichte Fahrzeuge sowie mit 200 kW für schwerere Fahrzeuge konzentriert. IPT hingegen haben seine erste Ladelösung für Busse mit 60-100 kW bereits 2004 entwickelt.

Wie IPT ankündigt, wolle man zudem den von Primove entwickelten „Z-Mover“ fertigstellen und bis Jahresende den ersten Piloten in Barcelona zu implementieren. Bei dem „Z-Mover“ handelt es sich um ein skalierbares induktives Ladesystem mit 3,6 kW, das auf leichte Nutzfahrzeuge ausgelegt ist.

