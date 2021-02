Combo-e Life: Opel zeigt Pkw-Variante des Hochdachkombis

Opel präsentiert nach dem Combo-e Cargo nun den Combo-e Life, der ab Herbst erhältlich sein wird. Das Modell ist die Pkw-Variante des Batterie-elektrischen Hochdachkombis und fährt in Kurz- oder XL-Länge mit 4,40 beziehungsweise 4,75 Meter und mit fünf oder sieben Sitzplätzen vor.

Opel stellt den Combo-e Life als Allrounder beispielsweise für Familien und Taxiunternehmen vor. Der Stromer kann mit ein oder zwei Schiebetüren bestellt werden und bietet wie die Cargo-Variante bis zu 750 Kilogramm Anhängelast.

Mit allen Sitzen an Bord verfügt die auf fünf Personen ausgelegte Version über ein Ladevolumen von mindestens 597 Litern, beim Combo-e Life mit langem Radstand beträgt das Mindestgepäckvolumen 850 Liter. Mit umgelegten Rücksitzen erweitert sich der Raum auf bis zu 2.126 Liter (Kurzversion) beziehungsweise 2.693 Liter (XL). Die Wahl haben Käufer hinten zudem zwischen einer im Verhältnis 60:40 teilbaren Standardbank oder alternativ drei Einzelsitzplätzen mit jeweils umklappbaren Rückenlehnen.











Ausgestattet ist der bis zu 130 km/h schnelle Combo-e Life wie die Cargo-Variante mit dem bekannten 100 kW starken E-Antrieb und einem 50-kWh-Akku, der bis zu 280 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglicht. Auch beim Laden entspricht Opels elektrischer Neuzugang den bekannten e-CMP-Modellen: An einer DC-Ladesäule mit 100 kW oder mehr ist der Akku in 30 Minuten zu 80 Prozent geladen, u.a. in Deutschland wird der Combo-e Life mit einem dreiphasigen 11-kW-AC-Lader ausgeliefert. Die Ladezeit beträgt dann fünf Stunden.

Optional fährt der Combo-e Life mit einem Panoramadach mit integrierten elektrischen Sonnenschutz vor. Als Ausstattungsplus in diesem Fall nennt Opel eine mittig verlaufende Dachgalerie mit serienmäßiger LED-Beleuchtung und eine 36 Liter fassende Box, die vom Dach hängend oberhalb der Gepäckraumabdeckung zusätzlichen Stauraum schafft, ohne die Sicht nach hinten zu beeinträchtigen.

Was die Assistenzsysteme angeht, verfügt der Combo-e Life über dieselben Funktionen wie die benzin- und dieselgetriebenen Versionen. Die Rüsselsheimer zählen unter anderem einen Berg-Abfahr- und Spurhalte-Assistent, eine Müdigkeits- und Verkehrsschilderkennung sowie ein Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung auf. Außerdem im Angebot: eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und das adaptive Traktionssystem IntelliGrip. An Vernetzungstools verfügt der Hochdachkombi über die Infotainment-Systeme Multimedia Radio und Multimedia Navi Pro, integrierbar sind ferner Apple CarPlay und Android Auto.

Der rein elektrische Hochdachvan sortiert sich eine Stufe unter dem Zafira- e Life ein, der die Pkw-Variante des Vivaro-e darstellt. Preise nennt der Hersteller noch nicht. „Der Combo-e Life ist der multifunktionale Alltagsheld in unserem elektrifizierten Pkw-Angebot“, sagt Opel-Chef Michael Lohscheller. „Die neue batterie-elektrische Variante unseres erfolgreichen Hochdachkombis bietet den Kunden vielfältige Sitzplatz- und Lademöglichkeiten plus die Vorzüge eines emissionsfreien, flüsterleisen Antriebs.“

