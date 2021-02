Vertriebsaktion: Tropos Motors zahlt Pritsche oder Kofferaufbau

Tropos Motors Europe hat ein Aktionsangebot für seine kompakten E-Transporter vorgelegt: Jeder Kunde, der bis zum 31. März 2021 einen Kaufvertrag für ein Neufahrzeug der Able-Reihe abschließt, erhält eine Pritsche oder einen Kofferaufbau L gratis.

Wünscht der Kunde einen anderen Aufbau als die Pritsche oder den Kofferaufbau der Größe L, wird der Listenpreis des Aktionsaufbaus mit dem Listenpreis des Wunschaufbaus verrechnet, so Tropos Motors in der Mitteilung. Bei der Pritsche ergibt sich so ein Preisvorteil von 1.700 Euro, bei dem Koffer L von 2.100 Euro.

Anstelle der Pritsche gibt es noch die Pritsche mit Plane oder mit einem Laubgitter. Statt des Koffers L sind auch ein Koffer mit Rollo und der Koffer XL erhältlich. Der Koffer L (2,20m x 1,35m x 1,10m) fasst bis zu 3,5 Kubikmeter, der XL-Koffer ist 30 Zentimeter höher und kommt auf bis zu 4,5 Kubikmeter.

Der Tropos Able ST (mit Blei-Säure-Batterie und 80 Kilometern Reichweite) kostet dann noch 18.000 Euro, der Able XT1 (Lithium-Ionen-Batterie, 105 Kilometer Reichweite) ist im Rahmen der Aktion für 23.000 Euro erhältlich, das Top-Modell XT2 (Lithium-Ionen-Batterie, 260 Kilometer Reichweite) ist für 27.000 Euro zu haben – alles sind Netto-Preise zuzüglich Überführungskosten. Unseren Fahrbericht des Tropos Able XT2 finden Sie hier.

Das Angebot richtet sich an juristische Personen, Kommunen und Selbstständige, die im Aktionszeitraum bis zum 31. März 2021 einen Kaufvertrag über ein Neufahrzeug eines der genannten Modelle Tropos Motors oder einem teilnehmenden Tropos Vertragshändler abschließen.

tropos-motors.de