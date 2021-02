Die Elektromobilität nimmt auch in Nischensegmenten gehörig an Fahrt auf. Nun kündigt auch Taiga Motors, kanadischer Hersteller von elektrischen Schneemobilen und Wasserfahrzeugen, seinen Börsengang über eine Fusion mit einer Investmentfirma an und generiert 100 Millionen Kanadische Dollar – eine für dieses Segment beachtliche Summe.

electrive.com