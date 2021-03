Gegenwind für Nissans Hybrid-Werbung

Nissan hat sich mit einem Tweet zu seinem Hybridantrieb e-Power einige bissige Kommentare eingefangen. Nissan bewirbt den e-Power-Antrieb als „100% electric motor-driven system“.

Das ist technisch nicht falsch, da die Räder bei den e-Power-Modellen tatsächlich stets rein elektrisch angetrieben werden. Hauptenergiequelle des Antriebs ist jedoch ein Benziner, der ausschließlich als Generator fungiert.

Twitter-User zeigen sich in den Antworten auf den Nissan-Tweet irritiert bis gehässig. Beispiel gefällig? „You just invented a car with a gas burning engine which powers an electric motor? I mean… Congratulations, Nissan. You just invented the 2011 Chevrolet Volt. What a billion dollar facepalm.“

