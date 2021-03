Rexel übernimmt Ladeservice-Spezialist Freshmile

Rexel, ein Vertriebsspezialist für Elektroinstallationsmaterial und elektrische Komponenten, übernimmt den französischen Ladenetzbetreiber Freshmile zu 100 Prozent. Freshmile verwaltet derzeit mehr als 8.000 Ladepunkte und bietet Dienstleistungen für mehr als 50.000 E-Auto-Fahrer an.

Freshmile bezeichnet sich selbst als Betreiber von Ladeservices. Durch die Integration des Software- und Dienstleistungsangebots des Startups will Rexel seine Position als Fachfirma für den professionellen Vertrieb von Energielösungen stärken. Thomas Moreau, Vorsitzender von Rexel France, bezeichnet die Akquisition als wichtigen Schritt, um das Rexel-Angebot an vernetzten Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Ladeinfrastruktur, aber auch allgemein in puncto Energieeffizienz zu bereichern. Das Unternehmen sieht dadurch “verbesserte Entwicklungsmöglichkeiten im schnell wachsenden Markt für E-Mobilität”.

Rexel strebt an, das eMobility-Feld mit den Bereichen Energiespeicherung, Eigenverbrauch und Energiemanagement beziehungsweise im weiteren Sinne mit den Feldern Gebäudeintelligenz, Netzwerke und Infrastrukturen zu verknüpfen. Rexel France, die eine langjährige Tochtergesellschaft der Rexel-Gruppe ist, verfügt zurzeit über ein Netzwerk aus 440 Niederlassungen und neun Logistikzentren in ganz Frankreich. 2018 vermeldete das Unternehmen bereits eine Kooperation mit Smatrics.

Freshmile unterhält im wesentlichen zwei Geschäftsbereiche: den Betrieb von Ladestationen und die Bereitstellung von Dienstleistungen für Fahrer von Elektrofahrzeugen. Zum Zeitpunkt seiner Übernahme betreibt die Firma mehr als 8.000 Ladepunkte und stellt mehr als 50.000 E-Auto-Fahrer eMobility-Services zur Verfügung – mit Zugang zu 100.000 Ladepunkten in ganz Europa via Roaming. Nach eigenen Angaben ist Freshmile damit aktuell für 20 Prozent der öffentlichen Ladestationen in Frankreich verantwortlich.

Für Arnaud Mora, CEO von Freshmile, wird der Beitritt zur Rexel-Gruppe es ermöglichen, “unser Wachstum zu beschleunigen, international zu expandieren und unsere Kunden weiterhin mit den Werten der Unabhängigkeit und Offenheit zu bedienen, die uns heute erfolgreich gemacht haben”. Man teile mit Rexel France die Vision einer Energiewende, die auf der intelligenten Kombination von Hardware und Dienstleistungen beruht. “Wir haben unser Geschäftsvolumen in den letzten 3 Jahren verzehnfacht und bereiten uns darauf vor, es in den nächsten 3 Jahren nochmals um 10 zu steigern”, führt Mora aus.

Freshmile wurde 2010 in Straßburg gegründet und schloss sich 2016 mit der Caisse des Dépôts zusammen. Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter und entwickelt seine Aktivitäten allen voran in Europa, den französischen Überseedepartements und im Nahen Osten. Bis dato war das Startup hauptsächlich im Besitz der Banque des Territoires, die zur Gruppe Caisse des Dépôts gehört, und von Arnaud Mora, dem Gründer des Unternehmens.

Konkret wollen Rexel und Freshmile ihre Stärke künftig durch die Schaffung von schlüsselfertigen Lösungen für B2B-Kunden und durch Angebote speziell für Installateure, Instandhalter, Facility Manager und Betreibern von Ladestationen ausspielen. Außerdem sollen Lösungsangebote noch kundenspezifischer werden. Dabei sollen Nutzer im privaten, industriellen, kommerziellen ebenso wie im öffentlichen Bereich bedient werden können.

rexel.com, Infos per E-Mail