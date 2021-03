Porsche: Entscheidung über Elektro-Boxster bis Sommer

Porsche hat noch nicht entschieden, ob die nächste Generation der Baureihe 718 (Cayman und Boxster) einen reinen Elektroantrieb erhält. Eigentlich sollte die Entscheidung bereits 2020 gefallen sein. Klar ist aber, dass es eine neue Generation der kleineren Sportwagen geben werde.

Nachdem es im Herbst 2019 hieß, man wolle innerhalb der kommenden zwölf Monate final hierüber entscheiden, sagte Porsche-Chef Oliver Blume nun gegenüber „AutoExpress“, dass die Entscheidung noch einige Monate in Anspruch nehmen werde. Bis zum Sommer dieses Jahres soll sie aber fallen.

„Es besteht die Möglichkeit, dass wir den 718 elektrisch machen, aber wir befinden uns noch in einer Konzeptphase“, so Blume. „Wir werden noch ein paar Monate warten, bevor wir uns für ein Konzept entscheiden. Aber ich denke, es gibt ein positives Potenzial dafür, und wenn wir den 718 electric bauen, sollte er wie ein 911 und alle anderen Sportwagen gefahren werden können.“

Ein Faktor wird hier die verfügbare Batterie-Technologie sein, wie der Porsche-Chef angab. Im März 2020 hatte Entwicklungsvorstand Michael Steiner noch angegeben, dass zwar „mehrere elektrifizierte Boxster getestet werden, um Know-how und Erkenntnisse zu gewinnen und um zu sehen, wie sich ein Elektroauto als Zweitürer verhält.“ Aber die Batterien seien zu schwer, so Steiner.

Eine Entscheidung ist aber bereits getroffen: Es wird einen Nachfolger geben. „Wir werden den 718 weiterführen“, sagte er. „Das ist klar. Ob es sich um einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor handelt, ist noch nicht entschieden.“

Aber auch für Benziner gebe es kurz- bis mittelfristig eine Zukunft, etwa in Plug-in-Hybriden oder im 911. „Aber aus Sicht der Nachhaltigkeit wird die langfristige Zukunft Elektromobilität sein, und ich denke, Fahrer, die bereits Elektroautos gefahren sind, sind sehr überzeugt“, so Blume weiter. „Ich denke, wir können auch die Community überzeugen, insbesondere wie wir es mit dem Taycan getan haben. Wir haben viel mehr Ideen für unsere zukünftigen Elektroautos.“

Beim „Power Day“ von Volkswagen in der vergangenen Woche hatte Blume angekündigt, dass Porsche an Hochleistungsbatterien mit Silizium- statt Graphitanoden forsche, um eine noch höhere Energiedichte und bessere Schnellladefähigkeit zu erzielen. Neue Elektrolyte und Additive sollen es ermöglichen, die Batterie auch bei Temperaturen über 75 Grad zu betreiben – wichtig beim Schnellladen, aber auch in Anwendungen wie dem Motorsport, wo die Zellen ebenfalls eingesetzt werden sollen. Zudem will Porsche ergänzend zum Ionity-Netzwerk eigene Schnellladestationen entlang wichtiger Fernstraßen in Europa bauen – mit sechs bis zwölf überdachten 350-kW-Ladepunkten und einer Lounge für den Aufenthalt während des Ladevorgangs.

