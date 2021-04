Kontinuierliche Extrusion von Kathoden- und Anodenmassen sowie Seperatorenfolie mit Technologielösungen von Coperion

Um der wachsenden Nachfrage nach Batterien gerecht zu werden, sind Hersteller auf effiziente, zuverlässige und flexible Produktionsprozesse angewiesen. Deshalb entfernt sich die Industrie zunehmend von den traditionellen Batch-Prozessen und die kontinuierliche Extrusion von Batteriemassen und Seperatorenfolien gewinnt an Bedeutung.

Auf Basis langjähriger Erfahrung liefern Coperion und Coperion K-Tron kontinuierliche Prozesslösungen mit hoher Zuverlässigkeit und langen Betriebszeiten, die eine gleichbleibend hohe Produktqualität sichern. Herzstück der Anlage sind der gleichsinnig drehende Doppelschneckenextruder ZSK von Coperion und die gravimetrischen Dosierer von Coperion K-Tron.

ZSK Extruder für die Batterieherstellung sind speziell für die Anforderungen der Batterieindustrie entwickelt und können toxische sowie schwierig zu handhabende Materialien verarbeiten. Alle produktberührenden Teile der Anlage sind dabei mit einer besonders hohen Verschleißfestigkeit ausgestattet, um Kontaminationen beim Endprodukt zu vermeiden. Darüber hinaus entspricht das ZSK-Extruder-Design von Coperion den strengen Explosionsschutzvorschriften.

Das ZSK-Verfahrensteils zeichnet sich durch eine besonders hohe Flexibilität aus. Mischen, Homogenisieren und Entgasen erfolgen in einzelnen Verfahrenszonen. Das Verfahrensteil wird exakt auf die gewünschte Anwendung abgestimmt. Batteriehersteller profitieren von hohen Durchsatzleistungen bei einer hohen und reproduzierbaren Produktqualität. Wichtige Prozessparameter bleiben dabei bei allen Anlagengrößen konstant. Dadurch kann ein zuverlässiger Scale-Up vom Labormaßstab auf Produktionsanlagen erfolgen.

Mit dem Prozess Know-How aus dem Anlagenbau bietet Coperion mit seinen Zellenradschleusen zuverlässige Technologielösungen, die eine konstant hohe Produktqualität sicherstellen.

Die Zellenradschleusenreihe ZZB ist speziell für anspruchsvolle sowie schwer zu handhabende Materialien in kontinuierlichen Produktionsprozessen konzipiert.

Der Doppelschneckenextruder ZSK von Coperion ist modular aufgebaut und eignet sich für die Herstellung unterschiedlichster Batteriematerialien.

Coperions zuverlässige Zellenradschleusen für anspruchsvolle und schwer zu handhabende Materialien in kontinuierlichen Produktionsprozessen

Die Coperion K-Tron K3 Dosierer sind ideal für die genaue und staubdichte Zuführung der Rohmaterialien in den Prozess.

Gravimetrische Dosierer von Coperion K-Tron komplementieren den Anlagenaufbau. Rohstoffe wie Aktivmaterialien, Bindemittel, Leitruße und Flüssigkeiten werden damit entweder separat oder in Form von Vormischungen in das Verfahrensteil des Extruders dosiert. Der K3-Dosierer von Coperion K-Tron zeichnet sich durch seine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit auch bei schwer zu handhabenden Materialien aus. Auf Wunsch sind die Dosier- und Nachfüllsysteme für die Rohstoffe auch in staubdichter Ausführung erhältlich. Die Doppelschnecken-Dosierer QT20 und QT35 eignen sich für den Einsatz mit zahlreichen Schüttgütern, einschließlich abrasiver oder toxischer Produkte. Ihr Quick-Change-Design erleichtert Anpassungen in der Rezeptur und dank der neuesten Wiege- und Steuerungstechnologien erreichen sie eine sehr hohe Dosiergenauigkeit sowohl in kontinuierlichen als auch in Batch-Prozessen.

Coperion bietet auch pneumatische Förderlösungen und weitere Peripheriegeräte an, die bei der Herstellung von Batteriematerialien zum Einsatz kommen – von der Anlieferung der Rohstoffe in Säcken oder Containern bis zur Befüllung der Dosierer über den Extruder oder Komplettanlagen für die pneumatische Förderung.

