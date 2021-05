Elon Musk war am vergangenen Samstag in der US-Comedyshow Saturday Night Live (SNL) zu Gast und brachte auch den Tesla Cybertruck mit nach New York. Konkurrenten von Tesla versuchten derweil, die Aufmerksamkeit für sich zu nutzen: Im Rahmen der Show liefen Werbespots für den Lucid Air, Audi e-tron, Ford Mustang Mach-E und VW ID.4.

