Heidelberg plant 20 weitere Ladestationen in 2021

Die Stadtwerke Heidelberg haben im laufenden Jahr mit der Stadt Heidelberg, der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg (GGH) und weiteren Partnern in Heidelberg und der Region 13 neue Ladestationen für Elektroautos aufgebaut. 20 weitere sollen noch folgen.

An insgesamt drei Standorten in den Stadtteilen Bergheim und Neuenheim/Handschuhsheim wurden jeweils zwei Ladestationen gebaut, an den weiteren sieben Standorten in Weststadt/Südtstadt, Neuenheim/Handschuhsheim, Wieblingen, Kirchheim und Eppelheim entstand jeweils eine Ladestation.

„Bei der Standortwahl achten wir darauf, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von den E-Ladestationen profitieren können und eine bedarfsgerechte Verteilung über das Stadtgebiet erfolgt“, sagt Amélie Wippern, Leiterin des Bereichs Elektromobilität bei den Stadtwerken.

Mit den neuen Ladestationen steigt die Anzahl der Ladepunkte auf insgesamt 88 öffentliche und halböffentliche Ladepunkte an 35 Standorten, wie die Stadtwerke mitteilen. Insgesamt sind für das laufende Jahr 20 weitere Stationen geplant, 16 zusammen mit der Stadt Heidelberg und vier zusammen mit der GGH.

Zugang und Abrechnung erfolgt entweder über die „für dich“-App der Stadtwerke Heidelberg oder das Ladenetzwerk TENK, das die Stadtwerke Heidelberg mit der MVV aus Mannheim und der TWL aus Ludwigshafen gegründet haben. Zudem sind die Ladepunkte an das Roaming-Netz von Hubject angebunden, weshalb der Zugang – zu unterschiedlichen Konditionen – über zahlreiche Ladedienste möglich ist.

swhd.de