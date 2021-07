BS Energy mit Programm zum Ausbau halböffentlicher Ladeinfrastruktur

BS Energy bietet ab sofort ein Programm zum Ausbau halböffentlicher zugänglicher Ladeinfrastruktur in Braunschweig an. Ziel sei es, durch das Programm im Raum Braunschweig bis zu 100 neue Ladepunkte zu installieren.

Das Programm zielt auf halböffentliche Ladeinfrastruktur ab. Es geht also um Ladeinfrastruktur auf privatem Grund, die öffentlich zugänglich und durch Dritte nutzbar sein sollen, beispielsweise bei Supermärkten, Gastronomiebetrieben, Gewerbeparks oder auch Parkhäusern.

Voraussetzung für eine Teilnahme an dem Programm sei, dass mindestens zwei Stellflächen mit mindestens zwei Ladepunkten zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung stellt. BS Energy übernimmt Bereitstellung, Montage und Inbetriebnahme der Ladetechnik und ist für die regelmäßige Wartung, Betrieb sowie Service zuständig und kümmert sich um die Abrechnung der Ladevorgänge.

Die Stadt Braunschweig und BS Energy haben zudem Vereinbarungen getroffen, um bis zum Jahresende die bestehenden öffentlichen Ladesäulen, die sich auf Grundstücken der Stadt befinden, zu modernisieren und an ausgewählten weiteren Standorten zusätzliche Ladeinfrastruktur zu schaffen. Allerdings wird das Laden an den von BS Energy betriebenen Ladesäulen zum 12. Juli für alle Kunden kostenpflichtig.

„Die Nutzung der Ladeinfrastruktur ist massiv gestiegen ist und da wir nun verstärkt in die Modernisierung sowie in den Ausbau der Technik investieren werden, führen auch wir ein Bezahlsystem ein, wie es in den meisten deutschen Städten bereits seit längerem üblich ist“, erläutert Olaf Bothe, Projektverantwortlicher bei der BS-Energy-Tochter KOM|DIA. Für den Bezahlvorgang stellt das Unternehmen die App „Löwenladen“ in den gängigen App-Stores zum Download bereit. In der App sei außerdem der Belegungsstatus von Säulen sichtbar.

bs-energy.de