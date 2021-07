Polestar erweitert Service-Netz auf 125 Partner

Die Elektroauto-Marke Polestar hat ihr deutsches Service-Netz erweitert. Nach einer ersten Erweiterung um 61 Servicepunkte im Frühjahr diesen Jahres wurde das Netz nun auf 125 Partner ausgebaut.

An den Service-Punkten werden Wartungs- oder Reparaturarbeiten und wenn nötig Software-Updates durchgeführt. Eine Verkaufsberatung findet dort nicht statt, diese soll in den „Polestar Spaces“ erfolgen.

Beim Ausbau des Service-Netzes standen „Regionen mit hoher Kundendichte“ besonders im Fokus. „Als junge Marke profitieren wir hier von unserer Nähe zu Volvo und können auf die langjährige Expertise unserer Premium Partner bauen“, sagt Alexander Lutz, Geschäftsführer Polestar Deutschland. „Die Marke Polestar wächst rasend schnell und je mehr Kunden Polestar fahren, umso wichtiger ist es, eine deutschlandweite Service Abdeckung zu gewährleisten.“

In Deutschland verfügt Polestar inzwischen über sieben Spaces, in denen die Fahrzeuge ausgestellt sind. An den Service-Punkten – zumeist Volvo-Vertragshändler – ist das nicht zwingend der Fall.

