US-Demokraten schlagen Prämie für gebrauchte E-Autos vor

Zwei demokratische US-Abgeordnete haben einen Gesetzentwurf vorgestellt, der Käufern gebrauchter E-Autos Steuernachlässe von bis zu 2.500 US-Dollar gewähren würde. In vollem Umfang. Die US-Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar für die Beschaffung von Elektroautos gilt bislang nur für Neuwagen.

Der „Affordable EVs for Working Families Act“ soll für Elektroautos gelten, die mindestens zwei Jahre alt sind und weniger als 25.000 Dollar kosten. Senatorin Dianne Feinstein und Jimmy Gomez Käufer, Abgeordneter im Repräsentantenhaus, schwebt vor, dass die Prämie nur Einzelpersonen mit einem bereinigten Bruttoeinkommen von bis zu 75.000 Dollar für Einzelpersonen bzw. gemeinsam Veranlagten mit bis zu 150.000 Dollar in vollem Umfang gewährt wird. Für alle, die über diesen Marken liegen soll die Prämie stufenweise reduziert ausgezahlt werden.

Die Gesetzesvorlage würde den Initiatoren – übrigens beide in Kalifornien ansässig – zufolge Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen beim Kauf von Elektrofahrzeugen unterstützen. Ähnliche Rabattprogramme soll es bereits aus Bundeslandebene in Kalifornien, Oregon, Connecticut und Pennsylvania geben.

„Wir wissen, dass Personenkraftwagen einen großen Anteil an den Kohlenstoffemissionen haben, die zur globalen Erwärmung beitragen. Kalifornien hat bereits eine Vorreiterrolle bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen und Verbrennungsmotoren eingenommen. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Nation folgt“, äußert Feinstein. „Diese Gesetzesvorlage würde dazu beitragen, dass Elektroautos für eine größere Gruppe von Menschen erschwinglich werden und wir einem Punkt näher kommen, an dem Autos mit hohem Schadstoffausstoß von den Straßen verschwinden.“

Klar ist unterdessen, dass der Gesetzentwurf noch ganz am Anfang des Gesetzgebungsprozesses ist und zunächst die Ausschüsse und dann die beide Kongresskammern passieren muss. Der „Affordable EVs for Working Families Act“ ist einer von mehreren Gesetzesvorhaben der Demokraten, die die Entwicklung der Elektromobilität in den USA stark beeinflussen sollen.

