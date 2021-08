Regiobus Potsdam Mittelmark rüstet zwei Dieselbusse um

Regiobus Potsdam Mittelmark hat sich mit einem Projekt zur Umrüstung von Dieselbussen auf Elektroantrieb in einem Wettbewerbsverfahren des Landes durchgesetzt. Die Busse sollen zunächst für den Verkehr zur Landesgartenschau 2022 eingesetzt werden. Der Landkreis erhält Fördermittel in Höhe von rund 784.000 Euro.

Das Unternehmen entschied den Landeswettbewerb zur Richtlinie zur Förderung von innovativen Mobilitätsangeboten (Richtlinie „InnoMob“) des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung im zweiten Durchgang für sich, wie es in einer Pressemitteilung des brandenburgischen Ministeriums heißt. Die Förderwürdigkeit wurde auf Grundlage von Förderanträgen durch das Landesamt für Bauen und Verkehr und durch den VBB beurteilt.

Die Busse kommen demnach zunächst auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Beelitz Heilstätten und dem Haupteingang der Landesgartenschau (LAGA) zum Einsatz und sollen später in den normalen Busverkehr integriert werden. Mit den Geldern ist auch der Aufbau der Ladeinfrastruktur und der Werkstattkapazität vorgesehen.

„Mit der Richtlinie werden Modellprojekte finanziell unterstützt, die zur Verdichtung oder zur Verbesserung von Verkehrsangeboten im ÖPNV beitragen und so die Mobilität der Menschen in Brandenburg erhöhen“, schreibt das Landesministerium in der Pressemitteilung. Mit Blick auf wirtschaftliche sowie technische Aspekte und die Nutzerakzeptanz von neuen Bedienformen sollen dabei Erfahrungen gesammelt werden. Das Land stellt im Rahmen der Richtlinie bis 2022 insgesamt 2,2 Millionen Euro zur Verfügung.

brandenburg.de