Solectrac präsentiert extra schmalen Elektro-Traktor

Das kalifornische Unternehmen Solectrac, eine Tochtergesellschaft von Ideanomics, bringt einen neuen Elektro-Traktor auf den Markt. Der e70N ist ein speziell für einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit entwickeltes schmales Modell für Anwendungen auf Bauernhöfen, in Weinbergen und auf Obstplantagen.

Das N in der Fahrzeugbezeichnung steht für „narrow”, also schmal. Konkret misst der Elektro-Traktor in der Breite 54 Zoll, umgerechnet rund 1,37 Meter. An Bord hat der e70N einen Allradantrieb, der 52 kW leistet. Außerdem einen austauschbaren LFP-Akku mit 60 kWh Kapazität, der bis zu acht Stunden Betriebszeit erlauben soll. Die Bestellbücher für das Modell sind ab sofort geöffnet. Die dafür nötige Anzahlung liegt bei 1.000 US-Dollar. Die ersten Auslieferungen erfolgen voraussichtlich im Frühjahr 2022.

“Der e70N ist ein weiterer innovativer Elektrotraktor von Solectrac, der sich diesmal auf den kommerziellen Einsatz in Landwirtschaftsbetrieben und Weinbergen konzentriert”, äußert Solectrac-CEO Mani Iyer. Diese Kategorie von emissionsfreien Elektrotraktoren sei sehr gefragt, da viele Landwirte die Emissionen und die Lärmbelastung reduzieren wollen, aber dennoch größere, leistungsfähigere Fahrzeuge mit leichter Manövrierbarkeit benötigten. Der e70N werde Solectrac in die Lage versetzen, Marktanteile zu gewinnen und mit mittelschweren und schweren Traktoren sowohl in der Landwirtschaft als auch im kommerziellen Traktorensegment zu konkurrieren. Für Solectrac ist der e70N ein weiterer E-Traktor im Sortiment. Die Nordkalifornier haben sich auf den Bau von elektrischen Traktormodellen für die Landwirtschaft und Versorgungsbetriebe spezialisiert.

Drei Exemplare des e70N sind zu Demonstrationszwecken bereits an drei lokale Farmen und Weingüter in Kalifornien ausgeliefert worden. Der Einsatz dieser Traktoren wird durch einen Zuschuss des “Funding Agriculture Replacement Measures for Emission Reductions Demonstration Program” (FARMER) des Bay Area Air Quality Management District unterstützt. Das Programm hat zum Ziel, Anreize zur Reduzierung von Luftschadstoffen und Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu setzen.

