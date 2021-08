Italien: Mineralölkonzern Eni kauft Ladenetz von Be Power

Der italienische Mineralölkonzern Eni hat das Unternehmen Be Power übernommen, dessen Tochtergesellschaft Be Charge mit knapp 5.200 Ladepunkten der zweitgrößte italienische Betreiber von öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist.

Die Akquisition erfolgt über Enis Gas- und Stromsparte („Eni gas e luce“) und soll ein weiterer Baustein sein, um die Aktivitäten des Mineralölkonzerns bis 2050 klimaneutral zu machen. In erster Linie strebt Eni mit der Übernahme aber natürlich ein lukratives Geschäft an: Man wolle zum Hauptbetreiber von Ladestationen auf öffentlichem Grund, auf privaten Grundstücken mit öffentlichem Zugang und an Eni-Tankstellen in Italien und im Ausland werden, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Details zu dem Aufkauf – etwa die gezahlte Übernahmesumme – macht Eni nicht öffentlich.

Be Power – 2018 gegründet – ist Eigentümer der unter der Marke Be Charge auf öffentlichen und privaten Grundstücken installierten Ladeinfrastrukturen und besitzt die entsprechenden Konzessionen. Neben den eingangs erwähnten knapp 5.200 Ladepunkten hat das Unternehmen nach eigenen Angaben weitere 4.160 Ladepunkte im Bau. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen seine Ladestationen und die von Partnern über eine proprietäre Technologieplattform und bietet Fahrern von Elektrofahrzeugen Ladedienste über eine App an.

„Mit der Übernahme von Be Power nimmt Eni eine führende Position in einem Markt ein, der im Mittelpunkt der Energiewende-Strategie der Europäischen Union steht“, kommentierte Eni-CEO Claudio Descalzi die Transaktion. Das Ladeinfrastruktur- und Ladeservice-Geschäft stärke das Portfolio von Eni gas e luce. Die Sparte verfüge aktuell über zehn Millionen Kunden in sechs europäischen Ländern.

Eni ist uns bereits unter anderem als Partner von Ionity ein Begriff. 2018 hatten beide Seiten einen Rahmenvertrag zur Installation von HPC-Ladestationen von Ionity an Eni-Tankstellen unterzeichnet. Geplant wurden seinerzeit 30 HPC-Standorte mit je sechs Schnellladern in Italien.

