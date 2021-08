Technotrans liefert Batteriekühlsysteme für Regionalzüge und Hybridloks

Der in Sassenberg im Münsterland ansässige Technologie- und Dienstleistungskonzern Technotrans hat Zuschläge für zwei Folgeaufträge im Bereich des elektrifizierten Schienenverkehrs erhalten. Mehr als 100 Batteriekühlsysteme sollen an zwei Batteriehersteller gehen, das Auftragsvolumen liegt im siebenstelligen Bereich.

Bei den Produkten für die Aufträge handelt es sich um kundenspezifische Lösungen, die auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten sind, heißt es in einer Pressemitteilung von Technotrans. Liefern will das Unternehmen die Batteriekühlsysteme ab Ende 2021, „direkt im Anschluss an die bereits laufenden Aufträge beider Kunden“.

Einer der Aufträge umfasst 82 Kühlgeräte für den Einsatz in Regionalzügen in Italien, wobei ein Zug mit zwei Technotrans-Systemen ausgestattet werden soll. Die Produkte will das Unternehmen innerhalb eines Jahres liefern. Den Angaben zufolge zeichnen sich die Geräte vor allem durch eine kompakte Bauweise, eine präzise Temperaturregelung sowie einer hohen Energieeffizienz aus. Der Auftraggeber habe zuvor bereits in 60 baugleiche Systeme von Technotrans investiert.

Im Rahmen des zweiten Auftrags sollen im Verlauf des kommenden Jahres 29 Geräte an einen Batteriehersteller für Rangier-Hybrid-Lokomotiven geliefert werden. Der Kunde habe zuvor 21 High-Tech-Kühlsysteme erworben. Beide Partner hätten zudem Interesse bekundet, die Zusammenarbeit fortzusetzen, und weitere Aufträge für die Zeit nach 2022 in Aussicht gestellt.

Technotrans‘ Kernkompetenz sind eigenen Angaben zufolge „anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements“. Das Unternehmen ist weltweit an 17 Standorten vertreten und es verfolgt derzeit die Strategie „Future Ready 2025“, zu der auch der Bereich E-Mobility gehört. Batteriekühlsysteme für den Schienenverkehr spielten dabei eine Schlüsselrolle für das Unternehmen. Mit Blick in die Zukunft zeigt sich Technotrans selbstbewusst: „Mit diesen Folgeaufträgen untermauern wir unseren technologischen Führungsanspruch im Bereich der Schienenverkehr-Batteriesysteme“, sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands bei Technotrans.

technotrans.de, pressebox.de