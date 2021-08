Der indische Hersteller Ola Electric hat seinen neuen Elektroroller vorgestellt, den es in zwei Varianten (S1 und S1 Pro) geben wird. Anders als ihre Vorgänger sind die beiden neuen Modelle nicht nur für den indischen Markt gedacht, sondern sollen auch in andere Länder exportiert werden.

Beide Modelle kommen auf eine Leistung von 8,5 kW, können damit aber unterschiedlich schnell fahren. Der S1 ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h angegeben, der S1 Pro kann bis zu 110 km/h erreichen. Die Reichweite des S1 liegt bei 121 Kilometern, der S1 Pro ist mit 181 Kilometern angegeben.

Der Unterschied zwischen beiden Modellen liegt in der Batterie: im S1 sind 3 kWh verbaut, im S1 Pro 4 kWh. Die Besonderheit bei beiden Modellen ist die Form der Batterie. Sie ist nicht als Block unter der Sitzbank angebracht, sondern Bananen-förmig gebogen unter der Fußablage des Fahrers. Damit fällt das Staufach unter der Sitzbank größer aus – mit 36 Litern finden dort zwei Helme Platz.

Der Nachteil der Einbaulage: Die Batterie ist fest verbaut und kann nicht zum Laden an der heimischen Steckdose entnommen werden. An einem Schnelllader von Ola (das Unternehmen baut wie berichtet ein eigenes Ladenetz auf) soll in 18 Minuten Strom für 75 Kilometer im Akku sein. Für das Laden über Nacht kommen beide Modelle mit einem 750-Watt-Ladegerät. Der Akku ist dann in 4,5 (S1) oder 6,5 Stunden (S1 Pro) vollständig geladen.

Der schlicht, aber modern gestylte E-Roller wird in zehn Farben angeboten – zumindest der S1 Pro, beim S1 sind es fünf Faben. Beide Modelle verfügen über einen sieben Zoll großen Touchscreen mit Navigation (eigenes GPS ist verbaut). Das Ola-eigene Betriebssystem soll auch über einen Sprachassistenten verfügen, mit dem etwa die Musik gesteuert werden kann – der S1 und S1 Pro verfügen auch über fest verbaute Lautsprecher.

Letztgenannte Funktionen sind erwähnenswert, da der Basispreis für den S1 in Indien bei nur 99.999 Rupien liegt – umgerechnet sind das 1.144 Euro. Der S1 Pro steht mit 129.999 Rupien (1.488 Euro) in der Preisliste. In diesen Preisen ist allerdings die landesweite Subvention in Indien eingerechnet, mögliche Preise für den Export sind noch nicht bekannt.

