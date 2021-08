Lapp-Adapter macht Typ 2-Kabel mit Haushaltssteckdose kompatibel

Lapp Mobility hat ein Ladegerät namens Mobility Dock entwickelt, das in Kombination mit Typ 2-Ladekabeln das Laden an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose erlaubt. Der Adapter wird erstmals auf der IAA im September vorgestellt und soll im März 2022 in den Handel kommen.

Der Lapp Mobility Dock soll das Hantieren mit verschiedenen Ladekabeltypen für die jeweils verfügbaren Steckdosen überflüssig machen. Denn das Gerät sorgt dafür, dass E-Autofahrer ein Typ 2-Kabel an einer Haushaltssteckdose anschließen können. Entwickelt wurde das Tool von der Lapp Mobility GmbH, einem Corporate Startup von Lapp. Das Familien-Unternehmen mit Sitz in Stuttgart ist Spezialist für Kabel– und Verbindungstechnologien.



„Der Mobility Dock erfüllt vollständig die Funktion einer mobilen Ladestation, benötigt aber deutlich weniger Platz im Kofferraum“, erläutert Frank Hubbert, Geschäftsführer der Lapp Mobility GmbH. Die Kommunikation zum Fahrzeug erfolge über eine im Ladegerät integrierte Kontrolleinrichtung, die den Ladestrom bis maximal 10A einstellt und zusätzlich den Ladevorgang überwacht. Somit werde eine Ladeleistung bis maximal 2,3 kW erreicht.

Die Einstellung der Leistung erfolgt den Herstellerangaben zufolge automatisch. Ebenso die Überwachung der Temperatur des Geräts und der Schuko-Haushaltssteckdose. „Wird eine erhöhte Temperatur am Netzstecker erkannt, reguliert das Ladegerät selbstständig die Ladeleistung, um eine Überhitzung zu vermeiden. Als weitere Schutzfunktion für den Anwender sind eine Erdleiterüberwachung sowie das Erkennen von Gleichstrom- und Wechselstromfehlern im Ladegerät enthalten. Solche Fehler werden bis 6mA DC und 30mA AC erkannt und abgesichert“, teilt Lapp Mobility mit.

Um den Ladevorgang zu starten, wird das Mode-3-Ladekabel in die Typ 2-Steckdose des Mobility Dock gesteckt und dieser wiederum an die Haushaltssteckdose angeschlossen. Eine LED-Leuchte zeigt den Gerätestatus an. Zur Sicherung an der Gebäudewand ist geräteseitig eine justierbare Stütze integriert. Das Mode 3-Ladekabel wird seinerseits über eine Mechanik am Gehäuse verriegelt und kann über einen auf der Rückseite befindlichen Entriegelungshebel wieder gelöst

werden.

Laut Lapp Mobility entspricht das Gerät dem europäischen Ladekabelstandard und ist somit mit an allen Elektro- und Hybridfahrzeugen in Europa kompatibel. Es wiegt rund 730 Gramm und misst 255 x 135 x 105 Millimeter. Offiziell verfügbar sein soll der Mobility Dock ab März 2022 – unter anderem über den Online-Shop des Herstellers. Den Preis nennt Lapp Mobility bislang nicht.

Zum weiteren Portfolio von Lapp Mobility gehören unter anderem Mode-3-Ladekabel, Mode-2-Ladesysteme und Wallboxen. Der vor eineinhalb Jahren gegründete Geschäftszweig sieht sich entsprechend allen voran als Spezialist für Kabel für den Ladevorgang an öffentlichen AC-Säulen oder an Haushalts- und Industriesteckdosen. Diesen Kernbereich erweitert das Unternehmen teils zu kompletten Ladelösungen, die das Laden „einfach, flexibel und digital“ machen sollen.

Im Frühjahr gab Lapp Mobility zudem bekannt, ein hausinternes Entwicklungslabor mit einem umfassenden Mess- und Prüfportfolio eröffnet zu haben. Zur Realisierung der Anlage nahm das Unternehmen eine Investitionssumme in sechsstelliger Höhe in die Hand. In dem neuen Entwicklungslabor sind sechs Testingenieure beschäftigt. Ihre Hauptaufgabe sind entwicklungsbegleitende, normkonforme Tests, um die Funktion, elektrische Sicherheit, Kälte- und Hitzebeständigkeit und mechanische Belastbarkeit der eigenen Produkte sicherzustellen.

„Wir wollen noch mehr Marktrelevanz gewinnen und mit unserem Know-how und unseren Erfahrungen das Marktwachstum befeuern“, äußerte Frank Hubbert, Geschäftsführer der Lapp Mobility GmbH, im März. Das Corporate Startup beschäftigt zurzeit 75 Mitarbeiter – teils aus der Automobilbranche kommend, teils Spezialisten von Mutterfirma Lapp. Zu den Kunden zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben unter anderem BMW, Hyundai und Abt: Für den BMW i3, den Hyundai Kona oder den E-Caddy von Abt sowie für den Carsharing-Anbieter DriveNow in Kopenhagen habe man bereits maßgeschneiderte Ladeprodukte entwickelt, teilen die Stuttgarter mit. Darüber hinaus werde nun zudem auch ein Ladesystem für Jaguar Land Rover produziert.

