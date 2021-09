Heilbronn knüpft Ladenetz an städtischen Gebäuden

Die Stadt Heilbronn hat ihr Technisches Rathaus und die meisten ihrer Bürgerämter mit öffentlichen Ladestationen ausgestattet. Insgesamt gehen im Umfeld von städtischen Einrichtungen und Gebäuden nun 18 Ladestationen mit 36 Ladepunkten in Betrieb.

Eigentümer der neuen Ladegeräte ist die Stadt Heilbronn, Betreiber sind die lokalen Stadtwerke. Die Standorte sich am Technischen Rathaus in der Cäcilienstraße, auf dem Parkplatz in der Lohtorstraße und an den Bürgerämtern in Kirchhausen, Biberach, Neckargartach und Böckingen. Momentan noch im Bau befinden sich zudem Ladepunkte an den Bürgerämtern in Frankenbach und Klingenberg, beim Amt für Familie, Jugend und Senioren in der Gymnasiumstraße und an der Deponie Wartberg.

Davon abgesehen betreiben die Stadtwerke Heilbronn 26 weitere Ladepunkte im Parkhaus am Bollwerksturm und im Parkhaus des SLK-Klinikums am Gesundbrunnen. Die Ladepunkte haben eine Ladeleistung von jeweils 11 kW und warten zusätzlich zur Bezahloption via App (die Stadtwerke haben sich Ladenetz.de angeschlossen) mit einem EC-Karten-Bezahltermin auf. Kunden zahlen ab dem 1. Oktober 39 Cent/ kWh zuzüglich einem Euro Startgebühr. Für Ladekunden von Drittanbietern fallen die üblichen Roaming-Gebühren an.

Im Rahmen des städtischen Elektromobilitätskonzeptes will Heilbronn kontinuierlich am Ausbau der kommunalen Ladeinfrastruktur arbeiten. Ziel sei es, den Anteil an CO2-emissionsfreien Fahrzeugen sukzessive zu erhöhen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor, teilt die Stadt mit. Vor diesem Hintergrund wurden bereits Befragungen initiiert, um beispielsweise Wünsche für Standorte zu sammeln.

Bei der Zulassung von E-Autos hat es Angaben des Rathauses zufolge zuletzt einen enormen Schub gegeben. Lag die Anzahl von BEV in Heilbronn Mitte 2020 noch bei 250 Fahrzeugen, kletterte der Bestand bis Mitte 2021 auf 591 Elektroautos. Hinzu kommen 801 Plug-in-Hybride und 1.368 Vollhybride.

