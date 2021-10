Zwischen Gigabier und Rave: “Country Fair” in Grünheide

Mit Rummel-Feeling und Werksführung stieg am Samstag das große Giga-Fest in Grünheide. Tesla-Chef Elon Musk schaute sogar persönlich und verkündete auf Deutsch (!) nicht nur den baldigen Produktionsstart („vielleicht im November oder Dezember“), sondern auch ein eigenes Firmen-Bier namens „Gigabier“. Knapp 9.000 Gäste vor allem aus benachbarten Orten nutzten die Gelegenheit und tanzten am Abend zu Elektrobeats. Der Protest gegen die Fabrik fiel klein aus.

stern.de, rbb24.de