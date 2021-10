Zwei neue Aufbauten für Tropos Able

Der in Herne ansässige E-Nutzfahrzeughersteller Tropos Motors Europe hat zwei neue Aufbauten für den Tropos Able vorgestellt. Es handelt sich um spezielle Varianten des Kofferaufbaus für Zusteller.

Die Aufbauten wurden nicht ohne Grund auf dem Deutschen Logistik-Kongress der Bundesvereinigung Logistik (BVL) vorgestellt: Die neuen Kofferaufbauten mit Planenrollo und Schiebetüren wurden gemeinsam mit Kunden speziell für die letzte Meile entwickelt, wie Tropos Motors Europe mitteilt. Preise nennt das Unternehmen in der Mitteilung nicht.

Bei der Schiebetür-Lösung lassen sich diese durch die dreiteilige Konstruktion der Türen von beiden Seiten öffnen und auf ein Drittel der Fläche zusammenschieben, was den Zugang zu Paketen und Transportbehältern deutlich vereinfachen soll.

Neben der City-Logistik (etwa für Lieferdienste oder Lebensmittellieferungen) und der KEP-Branche sollen sich die beiden Aufbauten laut dem Hersteller auch für Einsätze in der Intralogistik oder dem Gebäudemanagement eignen.

„Die urbane Logistik wird immer ausgefeilter. Immer mehr Lösungen stehen zur Verfügung, die dem Kunden heute für jeden Bedarf das passende Fahrzeug bieten“, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer von Tropos Motors Europe. „Mit unseren kompakten Elektrofahrzeugen suchen wir stets die besten Lösungen für unsere Kunden und passen unsere Produkte an die Bedürfnisse der Branche an.“

Das Fahrzeug selbst wird als Bausatz in China gefertigt und dann von Tropos in Herne montiert. Für die Aufbauten arbeitet das Unternehmen aber mit deutschen Partnern zusammen. Die Basis besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen sowie einem Ladeboden aus Siebdruckplatten. Wahlweise gibt es die Aufbauten mit Planenrollo oder Schiebetüren in zwei Standardgrößen „L“ und „XL“. Um Beladevorgänge unter allen Einsatzbedingungen zu vereinfachen, können am Heck auch Doppelflügeltüren angebracht werden. Auch die Gestaltung der Ladefläche und Anordnung der Fächer sind kundenspezifisch anpassbar – etwa für Pakete oder Euroboxen.

