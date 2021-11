Yanmar zeigt E-Minibagger für den europäischen Markt

Das japanische Unternehmen Yanmar Compact Equipment hat den Prototyp eines elektrischen Minibaggers präsentiert. Der SV17e richtet sich an Kunden auf dem europäischen Markt und bedient das Segment von 1,5 bis 2 Tonnen. Der Verkaufsstart des Serienmodells ist für Herbst 2022 vorgesehen.

Das technische Datenblatt halten die Japaner noch unter Verschluss. Klar ist lediglich, dass der E-Minibagger über 48-Volt-Batterien mit Schnellladefunktion und einen „effizienten Elektroantrieb“ verfügen wird. Aktuell durchlaufe der Prototyp ein strenges Produkttestprogramm, gibt der Hersteller bekannt. Der Verkaufsstart der Maschine soll dann im Zuge der Münchner Messe Bauma kommendes Jahr im Oktober erfolgen.

Yanmar Compact Equipment bezeichnet den SV17e als Innovation, die für das Unternehmen einen wichtigen strategischen Transformationsschritt darstelle. „Gemeinsam mit unseren Handelspartnern ist es unser Ziel, stärkere Beziehungen aufzubauen und einen noch höheren Kundennutzen zu schaffen“, äußert CEO Giuliano Parodi. „Unsere Transformation umfasst das gesamte Geschäft und schließt auch neue Produkte mit alternativen Kraftstofftechnologien ein. Der Prototyp des SV17e ist ein klares Bekenntnis zum Aufbau eines nachhaltigen Unternehmens für unsere Kunden und Händler.“

Das Europa-Geschäft von Yanmar Compact Equipment wird aus dem französischen Saint-Dizier aus koordiniert. Die europäischen Werke liegen in Saint-Dizier und in Crailsheim in Deutschland. Außerdem unterhält der Hersteller ein Vertriebs- und Marketingbüros im französischen Bezannes, ein Logistikzentrum im französischen Marnaval und ein Ersatzteilzentrum im deutschen Rothenburg (Bayern). Yanmar Compact Equipment bezeichnet sich selbst als führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb moderner und kompakter Baumaschinen. Zum Portfolio zählen Mini-, Midi- und Mobil-Bagger, Radlader, Transporter und Anbaugeräte.

yanmar.com