Mer erwirbt britischen Ladespezialisten Elmtronics

Die europäische Ladeinfrastruktur-Marke Mer vermeldet einen weiteren Zukauf: Das zum Energiekonzern Statkraft gehörende Unternehmen wird den britischen Ladespezialisten Elmtronics übernehmen. Die Übernahme steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und soll voraussichtlich Ende Januar 2022 abgeschlossen werden.

Mit dem Erwerb baut Mer sein Geschäft mit Ladegeräten für Elektrofahrzeuge in Großbritannien aus. Dabei liegt die Expertise von Mer UK nach den Worten von Kristoffer Thoner, CEO der Mer-Gruppe, vor allem im Bereich des öffentlichen Ladens. Elmtronics hingegen lege seinen Fokus hauptsächlich auf Flotten und das Laden am Arbeitsplatz.

Durch die Zusammenkunft der beiden Unternehmen erhofft sich Mer Größenvorteile und insgesamt eine stärkere Position auf dem britischen Markt. Vorausgesetzt die Behörden stimmen der Übernahme zu, wird Elmtronics noch im Laufe des ersten Quartals 2022 mit der Umfirmierung in Mer beginnen.

Statkraft ist ein norwegischer Konzern, der nach eigenen Angaben „aus Überzeugung“ seit mehreren Jahren im eMobility-Markt aktiv ist. Statkraft hat nicht nur in die erneuerbare Energieerzeugung investiert (u. a. zehn Wasserkraftwerke, einen Solarpark und zwei Biomassekraftwerke in Deutschland), sondern auch in verschiedene eMobility-Unternehmen. Übernahmen in Norwegen (z.B. Grønn Kontakt), Schweden, UK und auch in Deutschland haben zur Gründung der Mer-Gruppe geführt.

Anfang Juli des vergangenen Jahres firmierte Statkraft die beiden übernommenen Unternehmen eeMobility und E-Wald unter der europäischen Marke Mer um. eeMobility und E-Wald arbeiten seitdem unter dem Dach einer Holding mit Sitz in Düsseldorf enger zusammenarbeiten und wurden in Mer Solutions GmbH bzw. Mer Germany GmbH umbenannt.

uk.mer.eco, elmtronics.co.uk