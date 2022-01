Martin Sander wird neuer Chef von Ford Deutschland

Der frühere Audi-Manager Martin Sander wird zum 1. Juni den Chefposten bei der Ford-Werke GmbH in Köln übernehmen. Der erfahrene Vertriebler wird bei seinem neuen Arbeitgeber eine Doppelrolle übernehmen.

Mit Wirkung zum 1. Juni 2022 wird Martin Sander zum General Manager, Passenger Vehicles Ford Europa sowie zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der deutschen Ford-Werke berufen. In Sanders Aufgabenbereich werden zwei bisherige Führungspositionen kombiniert, wie Ford mitteilt.

Als Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH – was der Position als Deutschland-Chef gleichkommt – folgt Sander auf Gunnar Hermann, der den Posten bereits um 30. November 2021 abgegeben hatte, um in den Aufsichtsrat zu wechseln. In der zweiten Funktion als General Manager, Passenger Vehicles Ford Europa folgt Sander auf Roelant de Waard, der in den Ruhestand gegangen ist. Hier übernimmt Sander die Verantwortung für das Pkw-Geschäft von Ford in Europa und wird direkt an Europa-Chef Stuart Rowley berichten.

Mit der Doppelrolle Sanders will Ford nach eigenen Angaben die Elektrifizierung seiner europäischen Produktpalette schneller vorantreiben. „Martin ist eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer Fülle an globalen Erfahrungen“, sagt Rowley. „Er bringt die Dynamik, Führungsqualität und Ideen mit, die wichtig sind, um die Transformation unseres Pkw-Geschäfts in Europa zu beschleunigen und unseren Kunden neue vernetzte Erlebnisse zu ermöglichen.“

Sander ist seit 25 Jahren im Volkswagen-Konzern und hatte dort verschiedene Positionen im Vertrieb inne – in Europa, aber auch in Nordamerika. Zuletzt war er als Senior Vice President of Sales für Europa bei Audi tätig, davor war Sander einige Jahre als Chef von Audi Deutschland für den Vertrieb hierzulande zuständig.

Bei seinem neuen Arbeitgeber wird Sander sein Büro in Köln haben, wo nicht nur die deutsche Ford-Werke GmbH sitzt, sondern auch Ford Europa. Sander hat Maschinenbau studiert und sein Studium an der Technischen Universität Braunschweig als Diplom-Ingenieur (TU) abgeschlossen.

ford.com