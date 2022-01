Tesla eröffnet zweites Service-Center in Berlin

Tesla expandiert in Berlin und hat im Norden der Hauptstadt einen weiteren Standort eröffnet. Das Tesla Center Roedernallee soll Kunden aus dem Norden Berlins sowie dem Umland erreichen, bislang waren Service und Auslieferung für den Berliner Raum ausschließlich im südlichen Bezirk Schönefeld stationiert.

„Durch die Neueröffnung des Tesla Centers Roedernallee schafft Tesla weitere Kundennähe und treibt seine Deutschlandweite Expansion voran“, schreibt das Unternehmen. Neben den beiden Service Center betreibt Tesla einen Showroom in der Mall of Berlin.

In der Roedernallee 1-7 befinden sich auf 1.600 Quadratmetern ein Ausstellungsraum, Werkstatt und Auslieferung. Der Standort bietet auch Probefahrten mit dem Model 3 und Model Y an, die wie bei Tesla üblich digital gebucht werden können. Es sind zwar auch im Ausstellungsraum Beratungsgespräche mit den Mitarbeitern möglich, Tesla verweist aber auch hier darauf, dass diese Gespräche auch virtuell stattfinden können.

Derzeit betreibt Tesla in Deutschland 28 Stores, an 20 Standorten sind auch Service Center angesiedelt. Der nächste Ausbau zeichnet sich bereits ab: In Freiburg gibt es derzeit einen Popup-Store, bald soll dort ein größerer Standort mit Service Center bezogen werden.

Quelle: Info per E-Mail