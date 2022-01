Frontiers North Adventures bietet in Churchill in der kanadischen Provinz Manitoba Touren zur Beobachtung von Eisbären an, die bisher in Dieselfahrzeugen erfolgen. Nun stellt das Unternehmen alle zwölf seiner Tundra-Buggys, die Platz für 40 Passagiere bieten, auf Elektroantrieb um.

electrek.co, chargedevs.com, ctvnews.ca, frontiersnorth.com