Tesla eröffnet Pop-up-Store in Karlsruhe

Für die Eröffnung des Tesla Center sucht der E-Autobauer noch Personal am Standort. Auf der Homepage des Unternehmens sind derzeit acht stellen ausgeschrieben, vom Service-Techniker über Verkaufsberater und Spezialisten für die Fahrzeugannahme bis hin zum Werkstattleiter. Quelle: Info per E-Mail, tesla.com (Stellenausschreibungen)

Für die Kunden im Großraum Karlsruhe verkürzen sich damit die Wege. Die nächstgelegenen Tesla Niederlassungen befanden sich bislang in Mannheim und Stuttgart. Zudem dürften sich gerade bei Reparaturen die Wartezeiten verkürzen, da sich die Werkstatt-Kapazität in der Region erhöht – sofern denn auch Teile vorhanden sind.

Der Pop-up-Store befindet sich an der gleichen Anschrift wie das geplante Tesla Center, der Heinrich-Wittmann-Straße 23. Wie üblich sind in dem Center neben dem Ausstellungsraum für die Beratung auch eine Werkstatt für den Service und eine Auslieferungshalle kombiniert.

Tesla hat in Karlsruhe einen Pop-up-Store eröffnet. Der Store ist aber nur ein Vorbote der Expansion in Süddeutschland: In den kommenden Monaten soll das offizielle Tesla Center Karlsruhe eröffnet werden.

