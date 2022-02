Super Bowl: BMW bewirbt iX mit Schwarzenegger und Hayek

BMW wird während des Super Bowls am kommenden Sonntag einen 60-Sekunden-Werbespot für den elektrischen iX ausstrahlen, der nächsten Monat in den USA auf den Markt kommt. In dem prominent besetzten Spot spielt Arnold Schwarzenegger den griechischen Gott Zeus und Salma Hayek Pinault dessen Gemahlin, die Göttin Hera. Hier ist der Spot.

Der von Goodby Silverstein & Partners konzipierte und von Bryan Buckley inszenierte 60-Sekunden-Spot wird in der dritten Werbepause des ersten Spielviertels ausgestrahlt. Schwarzenegger spielt Zeus, den griechischen Gott von Blitz und Donner, und Hayek Pinault dessen Gemahlin, die Göttin Hera. Die beiden ziehen sich vom Olymp in ein ruhiges Dasein in Palm Springs, Kalifornien, zurück. Die Monotonie des Ruhestands macht Zeus jedoch schnell zu schaffen. Bis BMW hilft.

bmwgroup.com, insideevs.com