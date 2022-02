Schaeffler zeigt spezielle Lager-Technologien für E-Fahrzeuge

Schaeffler hat mit dem dreireihigen Radlager TriFinity und dem Hochleistungskugellager mit Zentrifugalscheibe neue Produkte speziell für E-Fahrzeuge vorgestellt. Diese sollen sich unter anderem durch eine besonders hohe Effizienz auszeichnen.

Der Zulieferer hat in seiner Sparte Automotive Technologies Anfang des Jahres einen neuen Unternehmensbereich Lager gegründet und sieht in der E-Mobilität eine große Chance für sein Geschäft mit Lagertechnologien. Dieter Eireiner, Leiter des Unternehmensbereichs Lager., erwartet in den kommenden Jahren eine „starke Geschäftsentwicklung und sehen Absatzpotenziale insbesondere für Kugel-, Zylinderrollen- und Kegelrollenlager“. Man stehe mit „namhaften Fahrzeugherstellern in vielversprechenden Entwicklungsprojekten“.

Das dreireihige TriFinity wurde speziell für elektrische Antriebsstränge entwickelt. Laut dem Hersteller ermögliche TriFinity im Vergleich zu einem Standardlager mit zwei Kugelreihen „eine Übertragung von mehr Achslast bei einer deutlich höheren Lebensdauer und Steifigkeit ohne Veränderung der Lagerabmessungen“. Mit dem Wechsel von der Kegelrolle auf eine Kugel-Lagerung sei eine „signifikante Verbesserung von Reibmoment und Steifigkeit“ möglich, was im Fahrzeug im FTP75-Zyklus zu einer Verringerung des Stromverbrauchs um 0,7 Prozent führe.

Das neue Hochleistungskugellager mit Zentrifugalscheibe soll die die Vorteile eines offenen mit denen eines abgedichteten Lagers kombinieren, so Schaeffler. Genannt wird eine CO2-Reduktion um 0,1g/km. Die Nachhaltigkeit kommt aber auch dank einer anderen Eigenschaft zustande: Das neue Lager verfüge über die zehnfache Lebensdauer eines offenen Lagers bei geringeren Kosten.

